Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate attacca tutti e confessa: "Volevo scappare dalla Casa"

Fulvio Abbate, come abbiamo potuto vedere anche durante i daytime del “GF Vip”, non è mai riuscito ad ambientarsi nella Casa del reality show. Lo scrittore siciliano, voluto fortemente dal conduttore Alfonso Signorini che l’ha salutato con un pizzico di malinconia, è stato criticato più volte dagli altri ragazzi.

L’ormai ex concorrente del “GF Vip” ha avuto un rapporto abbastanza problematico con tutti, ma gli scontri più pesanti li ha avuti con Francesco Oppini. Anche durante la quinta diretta, a pochi minuti dal lasciare la Casa, lancia una dura frecciatina nei suoi confronti.

L’intervista a Fulvio Abbate

In una lunga chiacchierata rilasciata a “Radio Radio“, lo scrittore parla del breve ma duro percorso che ha intrapreso nella Casa del “GF Vip”. Ammette di essere molto felice per essere stato eliminato, attaccando praticamente tutti e risparmiandosi solamente nei confronti di Enock Barwuah, dal momento che si esprime nella maniera più gentile possibile nei suoi confronti.

Inizialmente come riporta “Gossipblog” fa un bilancio della sua esperienza nella Casa, ove attacca gli altri ragazzi: “Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una. Tutto questo è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola”.

A finire sotto la sua lente d’ingrandimento ci sono Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, e definisce il figlio di Alba Parietti come una persona arrogante, mentre è ancora più duro nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore: “Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat”.

Successivamente parla di Maria Teresa Ruta etichettandola come una persona insostenibile e che si comporta in questa maniera solamente per portare avanti una strategia. Attacca anche l’aspetto estetico dell’attrice e della figlia Guenda, rivelando inadatto usare delle figlie cinte di 10 centimenti.

L’unico con il quale si è complimentato è Enock Barwuah, poiché lo definisce come un ragazzo d’oro. Dichiara di essere convinto che in futuro, una volta scoperto il livello del gruppo, il fratello di Mario Balotelli si distaccherà dagli altri.