Grande Fratello Vip, Franceska Pepe entra nella casa e si confronta con Andrea Zelletta e Dayane Mello

Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip come ospite insieme ad Antonio Zequila è entrata nella casa la modella Franceska Pepe. L’influencer si è resa protagonista durante la diretta precedente per aver avuto un duro scontro con l’ex tronista Andrea Zelletta e Dayane Mello.

Durante la diretta della settimana scorsa Franceska ha definito come un “comodino” Andrea Zelletta, mandandolo su tutte le furie e ricevendo i suoi insulti. La ragazza, approfittando di questa ospitata, si dichiara offesa per i toni che ha utilizzato poiché lei non considera quella affermazione come un vero e proprio insulto.

Andrea Zelletta ammette il suo errore rivelando però che il termine “comodino” è stato semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “A volte mi faccio trascinare e proteggo le donne” e con una frecciatina Franceska risponde in questa maniera: “Se difendi le donne perché mi hai attaccato in quel modo?” mentre Andrea Zelletta risponde di essersi sentito offeso per delle dichiarazioni fatte nei confronti di Dayane Mello.

L’ex volto di “Uomini e Donne” si riferisce a quando l’ex gieffina, vedendo il dispiacere sul viso di Dayane Mello, ha detto a bassa voce pensando di non farsi sentire: “Non ha proprio fatto la madre”. Franceska, sempre chiacchierando con Andrea Zelletta, rivela che quella frase è stata estrapolata da un contesto più ampio: “Tu mi hai insultato, mi hai dato della ‘sfigata’, hai usato termini violenti e detto che i miei genitori me ne avevano date troppo. Non deve passare il messaggio che la violenza sui bambini sia un metodo educativo corretto”.

Il confronto con Dayane Mello

Poiché il discorso si sposta su Dayane Mello, Alfonso Signorini chiama l’ex concorrente di “Pechino Express” per avere un confronto con Franceska. Inizialmente la modella si rifiuta, ma dopo varie insistenze accetta sottolineando però che le sue offese non riescono a ferirla in nessun modo.

L’ospite sottolinea nuovamente di non averla voluta offendere come madre, ma ha detto solamente delle cose lette sui social network. E Alfonso Signorini, sempre attento ai piccoli dettagli, lancia una provocazione alla Pepe: “Allora è vero che ti fai inluenzare dai social?”.