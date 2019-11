Grande Fratello Vip, Francesco Sarcina non vuole che Clizia Incorvaia entri nella Casa

L’amore tra il frontmant de “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina e la sua fidanzata Clizia Incorvaia è terminato da qualche mese. Questa rottura venne confermata proprio dal cantante durante una intervista, dichiarando di essere stato tradito dal suo testimone di nozze e migliore amico Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio ha sempre smentito questo tradimento, ma Clizia Incorvaia intervistata nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” ha invitato il pugliese ad evitare questa solidarietà tra uomini. Al momento questa vicenda è ancora irrisolta, tuttavia la modella pare potrebbe trarre giovamento da questa situazione.

Infatti, secondo un gossip rilanciato da “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, Clizia Incorvaia potrebbe essere vicina a partecipare al “Grande Fratello Vip“. L’unico suo problema però potrebbe essere causato proprio da Francesca Sarcina, che pare poco propenso a far entrare nella casa la sua ex.

Francesco Sarcina non vuole Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Secondo il settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, il cantante sta cercando di bloccare la partenza di Clizia Incorvaia per un motivo ancora sconosciuto: “Si sussurra però che il suo ex marito Francesco Sarcina, non abbia preso molto bene questa notizia e che sia assai nervoso. Come mai? Cosa davvero teme il trasgressivo leader di Le Vibrazioni? Ah, saperlo…”.

Per il momento sul “Grande Fratello Vip” aleggia ancora il mistero. Infatti, oltre alla conferma di Alfonso Signorini come conduttore di questa quarta edizione, non ci sono altre ufficialità. Tuttavia pare che tra gli opinionisti possiamo trovare sia Pupo, come lui stesso ha confermato a “Live – Non è la D’Urso”, che Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi.

Come concorrenti invece, oltre a Clizia Incorvaia, sembrano siano stati contattati alcuni volti molto amati dal pubblico da casa come: Loredana Lecciso, Eva Robin’s, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Luigi Mastroianni e soprattutto Megan Montaner, conosciuta come l’attrice de “Il Segreto”.