Grande Fratello Vip, Francesco Oppini prova a far riappacificare i suoi genitori: "Deponete le armi"

In una delle prime puntate del “Grande Fratello Vip” Alba Parietti è intervenuta telefonicamente per rispondere a delle accuse di Patrizia De Blanck. La contessa infatti, durante una chiacchierata nella Casa, ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Il figlio (Francesco Oppini n.d.r) è carino, è la madre che è una str***a”.

La situazione è iniziata a degenerare quando Dayane Mello, in questi giorni, ha provato ad avvicinarsi a Francesco Oppini. L’attrice non sembra essere d’accordo, dal momento che il figlio è già impegnato fuori dagli studi di Cinecittà. Il padre, Franco Oppini, intercettato da “Live – Non è la D’Urso” ha voluto attaccare Alba Parietti per questa sua intromissione invitandola a fare più la madre e meno il personaggio.

La risposta di Francesco Oppini

Nella puntata di ieri del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini chiama nel confessionale Francesco Oppini per metterlo a conoscenza della lite a distanza avvenuta tra papà Franco e Alba Parietti. Il gieffino rivela che, nonostante abbiano fatto di tutto per fargli vivere una separazione nella maniera più tranquilla possibile, in questa circostanza sono usciti tutti i fantasmi del passato.

Successivamente, come riportato da “The Social Post“, descrive il carattere dei suoi genitori: “Mio padre ha un carattere silenzioso, sta in sordina e non vuole apparire tanto. Mia madre è un vulcano, ma questo non vuol dire che voglia apparire. Chiedo però di deporre momentaneamente le armi, queste cose le lascerei fuori da qui”.

Per il momento la vicenda sembra essere conclusa qui, ma potrebbe tornare in voga nelle prossime settimane. Difatti, secondo le ultime indiscrezioni, Alba Parietti potrebbe essere una delle ospiti del “Grande Fratello Vip”, e potrebbe decidere di parlare proprio della lite con Franco Oppini ed avere poi un faccia a faccia sia con il figlio Francesco che con la modella Dayane Mello.