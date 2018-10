Grande Fratello Vip, Francesco Monte bacia sulle labbra Ivan Cattaneo: il gesto sorprende tutti

La seconda puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” – condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini – è stata decisamente ricca di colpi di scena, che sorprendentemente sono proseguiti anche dopo la conclusione della trasmissione, grazie al gesto inaspettato che ha fatto l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte nei confronti del cantante Ivan Cattaneo.

Dopo la diretta si sa c’è il momento in cui i concorrenti si confrontano con le decisioni prese per le nomination, ed anche in questo caso alcune decisioni e motivazioni hanno portato scompiglio tra gli inquilini della casa di Cinecittà, come ad esempio tra Ivan Cattaneo e l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che lo scorso anno non ebbe alcuna remora nel lasciarlo pubblicamente davanti a milioni di spettatori.

Francesco Monte e il gesto inaspettato

Nel corso delle nominatio Francesco aveva infatti deciso di votare Cattaneo per aver forse frainteso volutamente il biglietto che si era ascambiato con Giulia Salemi, parole però che hanno urtato la sensibilità del cantante. Per cercare di mettere una pezza su tutta la vicenda Francesco ha pensato bene di baciare sulle labbra Ivan Cattaneo.

Un bacio a stampo, che se da un lato ha sancito l’affetto e la stima reciproca tra i due concorrenti, dall’altro sta facendo olto discutere parte il web, che vede in quel bacio un bieco tentativo di Francesco di conquistare la fiducia e l’alleanza del celebre cantante, che nei giorni scorsi ha rischiato l’espulsione per aver pronunciato delle frasi sessiste.

E bacio fu, quindi, ma non con Giulia Salemi – che nei giorni scorsi aveva rivelato di essersi segretamente innamorata di lui ai tempi in cui Monte era tronista – infatti in tanti hanno notato l’avvicinamento tra l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” e l’influencer, ma i due sembrano non aver nessuna intenzione di iniziare al momento alcuna storia o flirt.