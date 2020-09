Grande Fratello Vip, Flavia Vento potrebbe rientrare nella casa con i suoi cani

A poche ore dall’inizio del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, Flavia Vento ha deciso di abbandonare gli studi di Cinecittà. La motivazione è legata ai suoi cani, dal momento che sentiva fortemente la loro mancanza.

Tuttavia, una volta intervistata negli studi del “Grande Fratello” dal direttore del settimanale “Chi“, Flavia Vento ha riaperto alla possibilità di entrare di nuovo nella Casa qualora avesse trovato una sistemazione per i suoi animali. Nelle ultime ore, proprio collegandosi alle dichiarazioni della ex gieffina, si sta aprendo uno scenario clamoroso.

Flavia Vento nella casa insieme ai suoi 7 cani

Come riportato dal sito “Libero Quotidiano” Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, starebbe pensando di far rientrare nuovamente negli studi di Cinecittà Flavia Vento. Per convincerla ad accettare nuovamente questa proposta il conduttore sarebbe pronto a ospitare i suoi animali proprio nella Casa.

Ecco ciò che scrive il sito su questa indiscrezione che fino a pochi giorni fa sembrava un’utopia: “Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip. Colpo di scena. Dopo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la Produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa)”.

Per il momento si tratta solamente di un rumor senza nessun tipo di conferma, ma non va escluso che Alfonso Signorini possa richiamare proprio Flavia Vento. In tanti, compreso ovviamente gli autori, hanno puntato molto su di lei e il suo ritiro ha pesato molto su questa quinta edizione.

Se nel caso non si realizasse questa possibilità, gli autori sarebbero pronti con altri personaggi famosi. Come svelato da Alfonso Signorini in una diretta su Instagram, sicuramente ci saranno nuovi ingressi nella Casa ed uno dei suoi sogni è quello di convincere Raz Degan ad accettare la sua offerta.