Grande Fratello Vip, Fausto Leali sente la mancanza della moglie: "Farei pazzie per sentire la sua voce"

Il “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è iniziato solamente da pochi giorni, ma la metà dei concorrenti entrati nella Casa durante la puntata del lunedì si stanno già aprendo alle confessioni private.

Uno dei più attivi in questo senso è Fausto Leali, che nella serata di ieri ha fatto una lunga chiacchierata in giardino con gli inquilini più giovani del “Grande Fratello Vip”. Oltre a spronarli nel dare il meglio in questa avventura, l’artista svela di sentire la mancanza della moglie.

Le dichiarazioni di Fausto Leali

Il cantante dichiara che soprattutto i più giovani devono dare il massimo per farsi un nome al di fuori della Casa del GF Vip: “Ci seguiranno in molti, io sono conosciuto e non ho bisogno di dimostrare nulla ma a voi questa esperienza porterà qualcosa di positivo”. L’ex volto di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta resta molto colpito dai consigli di Fausto Leali, e ammette di non sentirsi un vip ma solamente una persona conosciuta.

Le confessioni di Fausto Leali non si fermano qui, dal momento che inizia a parlare del suo matrimonio con Germana Schena: “Io amo mia moglie, ma quando uscirò di qui ci sarà un amore che non si potrà contenere”. Patrizia De Blanck resta molto colpita dalle parole dell’artista e gli domanda da quanto tempo sono sposati: “Sei anni, ma tutti i minuti che passano penso a lei, per sentire la sua voce farei pazzie”. Infine conclude il suo discorso rivelando che uscirà dagli studi di Cinecittà furibondo d’amore.

In queste parole sembra che Fausto Leali senta già la mancanza della sua compagna, ma appare molto improbabile che Alfonso Signorini possa fargli una sorpresa nella puntata di venerdì. Questa diretta infatti verrà dedicata soprattutto all’ingresso dei restanti concorrenti.