Grande Fratello Vip, Fausto Leali potrebbe far parte del cast

I preparativi della nuova edizione del “GF Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia, stanno andando avanti e tra i tanti nomi accostati al reality show nelle ultime ore si aggiunge anche quello di Fausto Leali. Il cantante, secondo una esclusiva pubblicata dal sito “Tv Blog”, in queste settimane avrebbe sostenuto un provino assieme agli autori della trasmissione.

Ovviamente la sua partecipazione non è ancora data come certa, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità molto importanti sul futuro dell’artista. Ecco cosa riporta “Blogo” in merito a questa voce: “C’è però un nome che siamo in grado di aggiungere fra i provinati per entrare nel cast del Grande fratello vip 5 ed è quello di Fausto Leali. Fra i più grandi interpreti del panorama musicale nostrano, Leali ha avuto anche un rapporto molto prolifico con la televisione avendo partecipato a molti programmi televisivi”.

Infatti nella sua carriera Fausto Leali ha partecipato a svariati reality show, come per esempio a “Music Farm” dove si classifica in seconda posizione dietro a Dolcenera, al talent “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti ove rientra nel programma l’autunno seguente nelle puntate de “Il torneo”, nelle quali i concorrenti della prima edizione sfidano quelli della seconda ed a “Ballando con le stelle” insieme a Ornella Boccafoschi e infine come coach a “Ora o mai più“, un altro talent condotto questa volta da Amadeus.

Sarebbe sicuramente un gran colpaccio quello messo da Alfonso Signorini, poiché Fausto Leali oltre alla sua carriera televisiva come uno dei migliori interpreti italiani, venendo tra l’altro soprannominato “negro bianco” per la voce roca e potente.

Solamente il 45 giri “A chi/Se qualcuno cercasse di te“, uno dei suoi maggiori successi che gli ha consentito di sfondare nel panorama musicale, è stato per quattro settimane in cima alla classifica italiana, entrando nella top ten in Austria e ottenendo ben 4 dischi d’oro per aver venduto oltre 4.000.000 di copie nel mondo.