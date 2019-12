Grande Fratello Vip, Fabio Testi potrebbe far parte del cast

Stanno andando avanti i preparativi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Sono tantissimi i nomi che circolano attorno al reality show ma al momento l’unica ufficialità è quella di Natalie Bush, che ha confermato la sua presenza durante una intervista al settimanale “Chi“.

Ma le novità non sono finite qui. Oltre ai cinque nomi svelati da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi“, e poi riportati dal sito “Dagospia“, nelle ultime ore circola un altro vip che avrebbe deciso di far parte alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“.

L’indiscrezione e la carriera di Fabio Testi

Come riporta il sito del settimanale diretto da Roberto Alessi, Fabio Testi avrebbe deciso di dire “sì” al reality: “Secondo quanto appreso da Novella 2000, pare che anche Fabio Testi sia in procinto di prendere parte al cast del Grande Fratello VIP 4”.

Per Fabio Testi non sarebbe la sua prima esperienza in un reality show. Nel 2003 decise infatti di partecipare a “L’Isola dei Famosi” e venne eliminato nel corso della quarta puntata con il 75% dei voti. L’attore partecipò anche alla prima edizione spagnola del “Grande Fratello Vip”, e fu eliminato durante la terza diretta. Una esperienza divenuta indimenticabile soprattutto grazie alla Gialappa’s Band, che con la sua ironia scherzò sulla sua presenza nella trasmissione.

Comunque per l’attore questa potrebbe essere una esperienza molto importante. Il settantottenne infatti è praticamente scomparso dal piccolo schermo, in cui apparve per l’ultima volta in “Al di là del lago”, serie televisiva italiana trasmessa su Canale 5.

Ma in passato Fabio Testi ha recitato con i migliori. Infatti inizia la sua carriera lavorando come controfigura per “Il buono, il brutto, il cattivo”, per poi prendere una parte più importante nel “Il giardino dei Finzi Contini”, per la regia di Vittorio De Sica. Il film otterrà un Oscar come miglior film straniero. Ottiene un grande successo anche all’estero, lavorando con Romy Schneider e Susan Sarandon nel film-documentario “Io e il Duce”.