Grande Fratello Vip, Fabio Testi nei guai: a rischio espulsione per una frase contro le donne

Alfonso Signorini ha dato fuoco alle polveri e il Grande Fratello Vip ha alzato il sipario su una Casa ricca di personaggi che potrebbero creare interessanti interazioni. La prima puntata ha visto l’eliminazione di Fabio Testi, anche se il suo non è stato un vero e proprio abbandono.

In pieno stile Grande Fratello, infatti, il bell’attore ha avuto la possibilità di rimanere in gioco entrando nel privè/tugurio facendo compagnia agli altri ex gieffini “higlanders” Pasquale, Sergio, Salvo e Patrick, anche loro al televoto che deciderà chi diventerà un vero e proprio concorrente a tutti gli effetti.

Sul finire della puntata, però, è stata pronunciata una frase che ha lasciato interdetti molti telespettatori e pronunciata proprio da Fabio Testi. Il quintetto ha trascorso la nottata tra frasi goliardiche e improbabili teorie del tipo: “L’America non è stata scoperta da Cristoforo Colombo ma dai norvegesi“.

Ma è stato proprio l’intervento di Sergio Volpini, passato alla storia con il soprannome di “ottusagolo” affibbiatogli dalla Gialappa’s Band ai tempi del primo GF, a scatenare la reazione di Testi che si è lasciato andare ad un commento poco signorile e non apprezzato nemmeno sul web.

Grande Fratello Vip, la frase di Fabio Testi che potrebbe metterlo nei guai

Volpini si è domandato come mai avessero nominato proprio Fabio Testi e la risposta di quest’ultimo non si è fatta attendere: “Perché avevano paura di essere violentate“. Una frase che ha scatenato polemiche e indignazione e che fa capire quanto sia ancora lunga e impervia la strada che potrebbe portare ad una società priva di violenza sulle donne.

Il conduttore Alfonso Signorini, preso dalla confusione di fine puntata, sembra non aver colto questo particolare, ma in molti sperano possa metterlo in evidenza durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda domani sera, venerdì 10 gennaio.