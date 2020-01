Grande Fratello Vip, Fabio Testi e Fernanda Lessa faranno parte del cast

Nel cast del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, fanno parte anche Fabio Testi e Fernanda Lessa. Non si tratta comunque di una sorpresa, poiché il suo nome gravita attorno alla trasmissione già da alcune settimane, quindi mancava solamente l’ufficialità.

Il nome di Fernanda Lessa è invece uscito un po’ a sorpresa. Fino a questo momento infatti il nome della donna non è stato neanche mai accostato alla trasmissione, ma quest’anno il giornalista Alfonso Signorini insieme ai suoi autori sta un po’ sorprendendo tutti con le sue scelte.

La biografia di Fabio Testi

La carriera di Fabio Testi parla da sola, poiché ha iniziato a lavorare nel 1966 con il ruolo da controfigura nel capolavoro di Sergio Leone “Il buono, il brutto, il cattivo”. La sua collaborazione con Leone non si ferma qui, poiché viene chiamato anche per “C’era una volta il West”. Nel corso della sua vita cinematografica ha lavorato anche con Dino Risi, Tonino Valerii e Lucio Fulci.

Nel corso degli anni settanta Fabio Testi è diventato famoso anche per le sue relazioni con le attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling, vere e proprie dive ad Hollywood. Questi rapporti sentimentali diventano un elemento chiave per la sua carriera, poiché si fa conoscere anche al di fuori dell’Italia.

La biografia di Fernanda Lessa

In una intervista rilasciato nel mese di febbraio nella trasmissione “Verissimo”, Fernanda Lessa ha dichiarato di aver perso un figlio. Oggi, dopo questo dramma, la showgirl brasiliana decide nuovamente di ritornare in televisione accettando la proposta del “Grande Fratello Vip“.

La sua carriera inizia in Brasile, sfilando successivamente a New York, Milano, Parigi e Roma. Oltre alla conduzione di “Oltremoda” su Rai 1, Fernanda Lessa viene ricordata in Italia per aver partecipato a “L’Isola dei Famosi” nel 2006, venendo eliminata dopo solamente una settimana.