Grande Fratello Vip, Enock Barwuah e Francesco Oppini si slacciano i pantaloni ma vengono censurati dagli autori

Spesso i ragazzi nella Casa per passare il tempo si inventano dei passatempi strani e particolari, in cui si inizia a parlare anche di cose più spinte. Quest’anno le idee nascono quasi sempre dalla mente di Tommaso Zorzi, che si sta rendendo uno dei protagonisti in positivo di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’influencer infatti, durante una chiacchierata in cucina dinanzi alla presenza di Dayane Mello, Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Massimiliano Morra e Pierpaolo Pretelli, ha iniziato ad elencare i migliori sederi nella Casa escludendo quelli ritenuti da lui i peggiori.

La censura a Enock Barwuah e Francesco Oppini

In un video che sta girando su Twitter si può vedere Enock Barwuah mentre lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi: “Tu lo sai cosa è un cu*o?” e il giovane con ironia risponde: “A me lo dici cosa è un cu*o? Stai davvero facendo questa conversazione con me?”. Approfittando della situazione, Barwuah chiede immediatamente un parere a Tommaso sul sedere di Francesco Oppini: “Dovrei almeno vederlo, come lo giudico altrimenti?”. Il figlio di Alba Parietti inizia a sbottonare i suoi pantaloni provando a mostare il suo “lato b” a Tommaso.

Enock, che si è fatto prendere dal gioco, inizia a copiare il gesto di Francesco Oppini dinanzi ad un meravigliato Zorzi che esclama: “Ragazzi, non si può fare sta roba, mi sa che è fuori dal regolamento”.

Proprio a questo punto è arrivato l’intervento di un autore del Grande Fratello Vip che ha bloccato immediatamente le loro intenzioni con un lapidale “Ragaziiiiii!”. I vip in cucina scoppiano in una fragorosa risata, anche se hanno fatto capire di aver lanciato una “sfida” al GF Vip. Intanto dopo pochi minuti il gioco va avanti e l’ex concorrente di Riccanza mette in prima posizione il sedere di Pierpaolo Pretelli.