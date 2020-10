Grande Fratello Vip, emergenza Covid: la decisione degli autori fa scoppiare la polemica

Gli autori del “Grande Fratello Vip” hanno preso una decisione in merito all’emergenza Coronavirus. Nelle passate edizioni, ai concorrenti del reality show era assolutamente vietato avere rapporti con il mondo esterno, ma ora le cose stanno per cambiare.

Con un comunicato, infatti, è stato reso noto ai vip nella Casa che potranno chiamare i loro figli per accertarsi delle condizioni di salute. Una buona notizia, quindi, che ha sollevato gli animi di quasi tutti i concorrenti. Quasi tutti, dicevamo, perché un particolare ha destato perplessità e polemiche in alcuni inquilini della Casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, il comunicato che ha sollevato malumori

“La vostra avventura nella casa del Grande Fratello è cominciata, come ben sapete, in un periodo particolare e in un contesto decisamente non facile per noi tutti. Per continuare il vostro viaggio ancora più serenamente, questa settimana il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli, la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa. Appena possibile, il Grande Fratello vi comunicherà tempi e modi per avere questo breve contatto telefonico con i vostri figli e rigorosamente in confessionale”, questo è il testo integrale del comunicato e il particolare che ha destato perplessità è stata la precisazione “figli piccoli“.

Diverse le reazioni dei vip dopo la lettura di questa missiva. Matilde Brandi non ha trattenuto le lacrime e si è sciolta in un pianto disperato: “Se sento le mie figlie, mi sento male vi giuro“. La stessa perplessità l’ha avuta anche Myriam Catania, al contrario di Elisabetta Gregoraci che ha dimostrato di essere molto felice di poter sentire il suo Nathan Falco e come lei anche Pierpaolo Pretelli che a casa ha lasciato il piccolo Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero.

Tuttavia quel dettaglio dei “figli piccoli” ha causato un malcontento nei vip che hanno sì figli, ma non piccoli. La prima a protestare è stata la contessa Patrizia De Blanck che fuori dalla Casa ha lasciato la figlia Giada: “Ma solo figli piccoli? Io voglio parlare con Giada, che me frega. Per una mamma i figli sono sempre piccoli“. Stessa perplessità l’ha avuta anche Maria Teresa Ruta che, oltre a Guenda, ha un figlio di 28 anni, Gian Amedeo.

La Gregoraci ha cercato di tranquillizzare gli animi affermando che secondo lei il Grande Fratello acconsentirà la telefonata a chiunque, indipendentemente dall’età dei propri figli. Al momento, comunque, non è ancora chiaro se ciò che pensa Elisabetta è davvero nelle intenzioni degli autori.