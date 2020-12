Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si allontana da Pierpaolo Pretelli: "Non voglio andare oltre"

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, con il passare dei giorni, sta diventando sempre più difficile da realizzare. I due sono stati immediatamente i protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto dal giornalista Alfonso Signorini, ma nonostante l’avvicinamento dell’ex velino di Striscia la notizia la loro amicizia non è mai sbocciata in qualcosa di più importante.

Nelle ultime settimane poi Pierpaolo Pretelli sembra essersi allontanato sempre di più da Elisabetta Gregoraci, molto probabilmente stufo dai numerosi “no” dati dalla conduttrice di “Battiti Live”. L’ingresso di Giulia Salemi pare aver messo più di qualche dubbio a Pretelli, dal momento che si sono mostrati molto vicini in questi giorni.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

I “Gregorelli” poi, come abbiamo potuto vedere nelle messe in onda pomeridiane, sono stati protagonisti di alcuni litigi anche molto pesanti nella Casa. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini ha voluto chiarire con Elisabetta Gregoraci, chiedendole cosa pensa del presunto avvicinamento tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

La Gregoraci ammette che tra i due possa esserci del tenero e non nasconde di provare un pizzico di gelosia: “Penso che a Pierpaolo piaccia Giulia, ma penso che lo abbia fatto anche per ingelosirmi. Per mettere un po’ di sale. Abbiamo riparlato di questa cosa. Ci siamo chiariti. C’è una bella amicizia, ma io non mi sento di andare oltre e lui si è giustamente stancato. Va bene così. Ovviamente vedermeli in casa un po’… abbiamo passato quasi 80 giorni insieme”. Ma Pretelli ha invece smentito una possibile relazione con Giulia Salemi, dichiarando che tra i due possa esserci solo una bella amicizia.

Sempre nella stessa diretta Giulia Salemi ha dichiarato di non voler entrare nella conoscenza tra Pierpaolo Pretelli e la Gregoraci, rivelando di non provare nessun tipo di gelosia nei confronti della Gregoraci.