Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci non è entrata nella prima puntata a causa del Covid-19

Nella prima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda questo lunedì e condotta da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, doveva fare il suo ingresso anche Elisabetta Gregoraci. Proprio l’artista, durante tutta la diretta, ha chiesto più volte l’ingresso della showgirl che poi non è avvenuta.

Dietro al “non ingresso” di Elisabetta Gregoraci sono circolate numerosi voci. La prima è quella fatta girare dal sito “Tv Blog“, ove ha svelato che l’ex compagna di Flavio Briatore avrebbe solamente rimandato il suo ingresso per motivi prettamenti personali.

L’indiscrezione del sito “Dagospia”

Ma a quanto pare sembra esserci dell’altro dietro alla vicenda di Elisabetta Gregoraci. Come riportato dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, la conduttrice di “Battiti Live” non sarebbe ancora entrata nella Casa perché starebbe aspettando l’esito del terzo tampone. La sua situazione resta molto delicata perché proprio l’ex compagno, Flavio Briatore, ha contratto il Coronavirus ed in questi giorni è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal dottore Alberto Zangrillo.

Ecco la notizia riportata dal sito “Dagospia”: “Flash! sapete perche’ elisabetta gregoraci non e’ entrata alla prima puntata del ”GF Vip”? perche’ stava aspettando l’esito del terzo tampone, nel suo caso ancor piu’ ”delicato” visto che il suo ex marito Briatore è stato positivo al Covid-19″.

Tuttavia assicurano che entrerà nella Casa durante la prossima diretta insieme ai restanti vip: “La bella showgirl farà il suo ingresso venerdi’ insieme a Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda. e il nostro amato, adorato, glorificato, sanificato Fulvio Abbate”.

Il suo ingresso resta comunque uno dei più attesi, dal momento che in tanti sono curiosi di vedere come si comporterà Elisabetta Gregoraci nel suo primo reality show. E molto probabilmente possono uscire delle indiscrezioni molto curiose dietro alla sua separazione con Flavio Briatore.