Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sarebbero salvati grazie a delle email fasulle

Nella giornata del 30 ottobre è andata in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Finalmente, dopo vari rinvii, si assiste ad una nuova eliminazione nella Casa.

Sull’eliminazione di Guenda Goria però stanno sorgendo numerosi dubbi da parte del pubblico, con gli utenti di Twitter che hanno immediatamente lanciato l’hashtag “#VototruccatoGF“. Secondo molti infatti Alfonso Signorini avrebbe fatto di tutto pur di salvare la Gregoraci facendo così continuare la conoscenza tra l’ex fidanzata di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli.

Il caos sui social network

Su Twitter stanno circolando decine di screen sull’ultimo televoto del Grande Fratello Vip, in cui i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avrebbero creato delle email fasulle (usando per esempio YOPmail e Dropmail, che sono dei servizi che ti permettono di creare e-mail temporanee che durano pochi minuti prima di essere definitivamente cancellate del tutto n.d.r) per dare voti ai due per far continuare a loro il percorso nella Casa.

Tuttavia, come riportato dal regolamento pubblicato dal Agcom, questi voti sarebbero tutti da annullare per un motivo semplice: “Le emittenti possono realizzare il servizio di televoto sia attraverso servizi telefonici tradizionali (telefonate, SMS), sia attraverso applicazioni internet. […] Tali applicazioni internet devono garantire l’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanziadel rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del presente articolo”.

In tanti su Twitter stanno mettendo di mezzo anche gli autori e Alfonso Signorini, dal momento che avrebbero accettato questi voti anche se vanno contro il regolamento. E proprio su questo uno dei tanti utenti ha voluto attaccare tutti: “Non mi sta piacendo più. Non so se continuerò a guardarlo. Perchè veramente, siamo al varco del ridicolo. il primo Alfonso, di seguito tutti in fila: autori, regia e compagnia bella”.