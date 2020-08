Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci conferma la sua partecipazione: "Voglio farmi conoscere a 360 gradi"

Manca meno di un mese all’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia. Per il momento gli unici nomi confermati sono quelli di Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci.

Proprio l’ex compagna di Flavio Briatore, intervistata dal settimanale “Chi”, parla della sua presenza nella casa del “Grande Fratello Vip”. Rivela di essere molto felice per l’opportunità che ha ricevuto, poiché vuole farsi iniziare a conoscere dal pubblico per quella che è.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

La conduttrice di “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio ammette di aver rifiutato molte proposte per i reality show negli anni passati: “Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo ‘GF Vip’ non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere”. Con queste parole smentisce anche le voci di un possibile “no” a causa del veto posto dall’ex marito Flavio Briatore.

L’obiettivo della showgirl è ben chiaro: “Io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi”. Vuole affrontare questa sua nuova esperienza nella Casa come una gita di classe con i compagni delle superiori e vuole avere un’avventura da affrontare con lo spirito di una adolescente.

Dopo la sua love story con Flavio Briatore non nasconde che potrebbe ritrovare l’amore grazie alla trasmissione: “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti”.

Oltre alle cose positive aggiunge di avere paura del suo carattere siccome nella vita reale spesso dice quello che pensa e non vorrebbe esagerare con delle dichiarazioni molto pesanti.