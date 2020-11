Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci attacca Dayane Mello: "Sei invidiosa di me!"

Il rapporto tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, entrambe concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è ai minimi storici. L’ex concorrente di Pechino Express infatti nella Casa ha attaccato duramente la conduttrice di “Battiti Live”, accusandola di aver avuto tanto nella sua vita solamente perchè avrebbe sposato un milionario come Flavio Briatore.

La Dayane Mello però non si ferma qui con le accuse nei confronti della Gregoraci, e durante un confronto con Rosalinda Cannavò l’accusa di aver avuto un percorso facile nella sua vita grazie al matrimonio con Briatore, mentre lei ha dovuto combattere duramente per trovarsi dove si trova.

Il confront tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Come ci si poteva facilmente immaginare nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, si è parlato di questo duro sfogo di Dayane. Da qui nasce un duro confronto tra le due regine della Casa, in cui non si tirano indietro nel lanciare delle forti frecciatine.

Dayane Mello, come riporta testualmente il sito “Leggo”, si ricollega alle parole dette a Rosalinda facendo praticamente le stesse accuse: “Non c’è niente in questa donna: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così”.

La risposta della Gregoraci però non si fa attendere: “Un pochino gelosa la Dayane. In più hai detto un sacco di ca**ate, ho fatto tante cose se non le sai documentati, e mono male che hai detto che on parli male di nessuno. Questa si chiama invidia. Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio? Mica un quarto d’ora! Brutta cosa l’invidia”. La Mello prova ad ammortizzare le sue accuse, ma ormai ripiega un po’ troppo tardi.