Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci assente nella diretta di questa sera

Elisabetta Gregoraci, nei primi giorni di dicembre, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex compagna di Flavio Briatore prende questa decisione dopo che le è stato annunciato il prolungamento della trasmissione fino ai primi giorni del mese di febbraio.

Nonostante questa decisione la Gregoraci ha deciso di rimanere all’interno degli studi di Cinecittà, commentando le avventure dei suoi compagni ancora in gioco. Spesso però focalizza la sua attenzione su Pierpaolo Pretelli, soprattutto quando l’ex velino si sta avvicinando sempre più prepotentemente nei confronti di Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci assente nella puntata del 4 gennaio

Nella giornata di ieri la conduttrice di Battiti Live ha rivelato che non farà parte della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. Infatti, dopo aver deciso di festeggiare il Capodanno con Alfonso Signorini e gli altri compagni d’avventura, ha voluto raggiungere il figlio Nathan Falco a Dubai che si trova insieme al suo ex marito Flavio Briatore.

In questi giorni la Gregoraci ha pubblicato, soprattutto nelle sue storie di Instagram, alcuni video in cui si trova in compagnia del figlio, dove si possono vedere entrambi divertirsi all’interno di un parco acquatico. Successivamente, rispondendo a un commento su IG, conferma la sua assenza nella diretta: “Non sarò al GF“.

Si tratta di una assenza pesante, anche se molto probabilmente già programmata, per Alfonso Signorini. Sicuramente il direttore del settimanale “Chi”, dopo gli ultimi avvicinamenti tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, avrebbe fatto rilasciare come minimo un commento a Elisabetta Gregoraci.

Nelle ultime notti la regia del Grande Fratello Vip ha beccato Giulia Salemi insieme al suo Pierpaolo mentre si scambiano delle carezze ed effusioni sotto le coperte. Nulla è servito cambiare immediatamente l’inquadratura, dal momento che le immagini sono circolate sin da subito su Twitter.