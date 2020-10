Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Petrelli: "Per me è un amico, non è scattata la scintilla"

La conoscenza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, nonostante i numerosi alti e bassi, sta continuando. Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, il direttore del settimanale “Chi” è voluto ritornare nuovamente su questo rapporto speciale.

Elisabetta Gregoraci durante questa settimana è stata protagonista per aver ricevuto il primo aereo di questa quinta edizione del “GF Vip” con sopra scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto” una frase del rapper Mr Rain contenuta nel singolo “9.3”.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Come abbiamo potuto vedere in questi giorni Alfonso Signorini sembra essere un fan della possibile coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli e sta facendo davvero di tutto per far avvicinare i due. L’ex fidanzata di Briatore però, come riportato testualmente dal sito del “Corriere dello Sport”, non sembra essere ancora cotta dell’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” dichiarando però di essere entrata negli studi di Cinecittà da single.

In confessionale Pierpaolo Petrelli sembra abbastanza sconsolato dal momento che nell’ultima settimana la conduttrice di “Battiti Live” si è fortemente allontanata da lui. Successivamente arriva il fatidico faccia a faccia tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, in cui il gieffino dichiara che non vuole invadere il suo territorio ma gli farebbe piacere sapere chi potrebbe essere stato a inviare quel messaggio aereo.

Successivamente arriva la forte dichiarazione di Elisabetta Gregoraci: “Noi siamo amici ma non c’è nulla di più“. E incalzata da Alfonso Signorini la gieffina aggiunge: “Pierpaolo mi piace, è un bellissimo e bravissimo ragazzo ma non è scattata quella scintilla. Se lo sto illudendo? Non penso proprio, io non sto illudendo nessuno”.

Negli ultimi giorni si è parlata anche di una presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Mr Rain, ma la gieffina smentisce questa ipotesi dichiarandosi solamente sua fan.