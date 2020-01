Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis sotto accusa per frasi troppo volgari: sul web esplode la polemica

Sembra che al “Grande Fratello Vip” non ci si annoi mai e, reduci dalla squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste e violente rivolte a Elisa De Panicis, ecco che arrivano altre polemiche. Ad essere nell’occhio del ciclone sul web è proprio lei: Elisa De Panicis.

L’influencer che già aveva fatto discutere il web per l’abbigliamento scelto in occasione della sua entrata nella Casa che poco lasciava all’immaginazione, ora si ritrova coinvolta in un turbinio di critiche in seguito ad alcune frasi da lei pronunciate in fascia protetta e ritenute troppo scurrili.

Grande Fratello Vip, la frase di Elisa De Panicis che ha scandalizzato il web

Il tutto inizia quando i gieffini decidono di interpretare un film diretto dall’improvvisato regista Antonio Zequila. I protagonisti della pellicola sono Aristide Malnati, detto Mummy, e proprio l’influencer De Panicis. Fin qui tutto bene, se nonché la ragazza ha dovuto fingersi ubriaca, per esigenze di copione, e secondo alcuni ha esagerato con questa frase: “Non mi scop**va bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa“.

Subito si è gridato allo scandalo, soprattutto perché la frase è stata pronunciata alle 4 di pomeriggio, in fascia quindi protetta e con una terminologia troppo scurrile, puntualizzano alcuni utenti. Altri fanno notare che il GF ha cercato di cambiare inquadratura non appena resosi conto di quello che stava succedendo, ma il danno ormai era fatto e la frase si è sentita perfettamente.

Si sa che il web non perdona ed è molto attento a queste sfumature che possono andare ad urtare la sensibilità di alcuni utenti: purtroppo gli abitanti della Casa del Grande Fratello si dimenticano in fretta di essere ripresi 24 ore su 24 e non sentono di avere una certa responsabilità nei confronti di chi li segue da casa.

Vedremo se nella puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 15 gennaio, Alfonso Signorini darà una tiratina di orecchie ai suoi “vipponi” e li redarguirà sui comportamenti che hanno tenuto in questi primi giorni di reality.