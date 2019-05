Grande Fratello Vip eliminato dal palinsesto: nuovo reality in arrivo

Stando a quanto riferito da vari siti sul web, in particolar modo dal protale Blogo, l’azienda Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente il reality show Grande Fratello Vip, che sarebbe andato in onda a breve. Al suo posto prenderà vita un nuovo reality, “Music farm“. In realtà tale programma è un nome già sentito, infatti “Music farm” è un programma andato in onda oltre 10 anni fa sulle reti Rai.

All’epoca, la prima edizione del programma venne condotto da Amadeus, ed in seguito a capitanarlo fu Simona Ventura. Ma chi sarà adesso il padrone di casa che presenterà lo show targato Mediaset? Pare che ancora una volta tra i nomi più papabili vi sia quello di Alessia Marcuzzi.

Il format è prodotto da Magnolia, stessa azienda produttrice de “L’isola dei famosi”. Stando a quanto riportato dal portale Blogo, la trasmissione protrebbe riprendere vita già nell’autunno del 2019, facendo quindi slittare lo show “Grande fratello Vip“, che sarà momentaneamente sospeso, per poi riprendere la messa in onda già da gennaio 2020.

L’intento della azienda televisiva Mediaset pare essere quello di risollevarsi dal drastico calo di ascolti avuto con il reality show “L’isola dei famosi“; pare che quest’ultimo verrà sospeso per almeno un anno. In merito alla scelta del conduttore, è ancora tutto da chiarire; nonostante il nome più in voga sia quello di Alessia Marcuzzi, c’è da aggiungere che la famosa conduttrice ha già avuto la proposta della conduzione di “Temptation Island Vip 2“, che dovrebbe andare in onda proprio qualche settimana prima del suddetto programma in fase di inserimento “Music Farm”.

Ma quali personaggi ospiterà il nuovo programma? Nelle precedenti edizioni di casa Rai, nell’arco 2004-2006, gli ospiti erano: Iva Zanicchi, I Ricchi e poveri, Ivana Spagna, Franco Califano, Loredana Bertè, Riccardo Fogli, Fausto Leali e molti altri ancora, che all’epoca contribuirono al successo del format, con grandi indici di ascolto ad ogni puntata. Ad oggi, visto che non vi è ancora nessuna ufficialità sulla messa in onda del programma, non si hanno ancora certezze sugli ospiti, ma sembra che sicuramente vedremo personaggi della scuola di “Amici“, “X Factor” e “The voice of Italy“.