Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo si sfoga: "Volevo essere chiamata per farmi conoscere dal pubblico"

Eliana Michelazzo si è fatta conoscere durante lo scandalo del “Prati Gate”. Quella vicenda ha immediatamente conquistato i fatti di gossip, grazie al caos mediatico creatosi attorno. Il tutto è iniziato quando l’ex primadonna del Bagaglino Pamela Prati, nelle sue varie interviste in tv, annunciò il suo matrimonio con Mark Caltagirone.

Solo con il tempo e con le dovute indagini portate avanti da “Dagospia” si viene a scopire che in realtà Mark Caltagirone non è mai esistito. Nel vortice delle critiche, oltre a Pamela Prati, ci entrano anche Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, agenti della donna e per molti protagoniste insieme a lei di questa farsa incredibile.

Eliana Michelazzo e il Grande Fratello Vip

Su questa vicenda sono state scritte anche delle canzoni, come Pamela Prati con “Corazón De Vacaciones” insieme all’artista Jay P ed Eliana Michelazzo con il featuring di The Gambler nel brano “Riparto Da Me”. La Michelazzo e la Prati, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero scrivendo anche due libri diversi su questo caso.

Nonostante queste tante opportunità lavorative create, Eliana Michelazzo non sembra essere ancora felice. Infatti intervistata da Manila Gorio nel programma “Il Punto” in onda su Antenna Sud dichiara: “Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata”.

In passato si è parlato anche di una partecipazione al “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso, ma quest’ultima ha bloccato immediatamente questa presenza. Eliana Michelazzo però si etichetta come una persona molto delusa, poiché voleva essere almeno presa in considerazione da Alfonso Signorini, conduttore del “GF VIP”: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”.