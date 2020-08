Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini possibile opinionista

Fino a questo momento circolano numerosi nomi attorno al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’unica certezza per il cast sembra essere Giada De Blanck, che in una conferenza stampa aperta al pubblico ha confermato la sua presenza nella trasmissione.

Per il ruolo di opinionista, oltre al confermatissimo Pupo, circolano due nomi molto importanti: Loredana Lecciso e Giulia De Lellis. Quest’ultima, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbe far entrare nel cast Andrea Damante, l’ex tronista di “Uomini e Donne” e attuale suo fidanzato.

Il nuovo nome per il “Grande Fratello Vip”

Il sito “Tv Blog”, nella giornata di ieri, ha svelato un nuovo nome per il ruolo da opinionista nel “Grande Fratello Vip”: si tratta di Elettra Miura Lamborghini. La cantante negli ultimi anni è stata molto presente in televisione, dapprima come coach di “The Voice of Italy” insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio e poi come concorrente del “Festival di Sanremo 2020” con la canzone “Musica (e il resto scompare)”. Il 29 giugno invece pubblica “La isla” in collaborazione con Giusy Ferreri.

Secondo “Blogo” gli autori starebbero pensando anche a lei per questo ruolo assai delicato: “Elettra, che abbiamo già visto nel ruolo di coach in The voice dunque potrebbe diventare la dolce fanciulla a fianco di Pupo nel Gf vip 5 in partenza il prossimi 14 settembre in diretta su Canale 5. […] La decisione finale su chi siederà al fianco di Pupo nell’edizione numero 5 del ‘Gf Vip’ verrà presa nei prossimi giorni”.

Sempre la stessa fonte rivela che un altro nome molto accreditato resta Antonella Elia, che ha partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island” insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. Per lei sarebbe un gradito ritorno al “Grande Fratello Vip“, poiché ha partecipato alla quarta edizione venendo eliminata nella puntata finale dal calciatore Sossio Aruta, classificandosi così sesta.