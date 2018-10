Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi rivela dettagli inquietanti sul suo stalker

Al Grande Fratello Vip i giorni stanno scorrendo veloci, tra i coinquilini la confidenza aumenta e si creano momenti di confidenze private. Questo è successo anche a Eleonora Giorgi che, in un momento chiacchiericcio con Martina Hamdy, ha trovato l’occasione di raccontare un particolarmente difficile del suo passato.

L’attrice, mentre si trovava in veranda con Martina, ha iniziato a parlare dei social e di tutto quello che comporta esporsi nel mondo del web. La meteroina Martina ha evidenziato quanto sia soddisfacente ricevere molti complimenti da parte dei followers e di come possa essere gratificante avere un grande seguito.

Il racconto di Eleonora Giorgi sul suo stalker

A questo punto la Giorgi ha esordito ricordandole che questo modo di approcciarsi con i propri fan può nascondere anche molte insidie, perché non si può mai sapere con certezza chi si nasconda dietro ad una tastiera. Martina le ha dato ragione, anche quando Eleonora le ha fatto le raccomandazioni del caso, come per esempio non postare pubblicamente un’eventuale vacanza, per non correre il pericolo di ritrovarsi la casa svuotata da ladri o malintenzionati.

A tal proposito, la Giorgi ha ricordato un episodio del suo passato, quando ancora non venivano utilizzati i social per contattare i propri beniamini, ma si usava la posta tradizionale. In quel periodo lei ricevette una busta che l’ha lasciata scossa e turbata: uno stalker – come ora vengono definiti coloro che perseguitano insistentemente una persona fino ad arrivare, in alcuni casi di estrema pericolosità, anche ad atti di violenza fisica, sessuale o addirittura all’omicidio – le ha inviato una lettera con minacce, tracce di sangue e liquido seminale.

La Giorgi ha spiegato di essersi sentita veramente in pericolo, e ha avvertito immediatamente la polizia che le ha messo a disposizione una scorta. Per fortuna questo avvenimento non ha avuto seguito, ma l’ha segnata profondamente, tanto da renderla diffidente verso la maggior parte delle persone che la continuano a contattare e seguire.