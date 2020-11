Grande Fratello Vip, ecco il motivo dell’addio di Andrea Zelletta dalla Casa

Nella giornata di giovedì Andrea Zelletta, uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, è uscito dalla Casa senza avvisare nessuno dei suoi compagni. L’unico ad aver ricevuto delle notizie è stato Francesco Oppini in confessionale, che ha provato a spiegare la situazione agli altri.

A mettere ancora più mistero dietro a questa vicenda sono stati gli autori del reality show, dal momento che hanno rilasciato soltanto uno scarno comunicato in cui si può leggere che l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe lasciato gli studi di Cinecittà per motivi personali.

La possibile verità dietro all’addio di Andrea Zelletta

Come riportato dal sito “Trendit“, durante una chiacchierata con Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco, Zelletta rivela: “Sono stato in uno stabile qui vicino, non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura”. Poco dopo l’ex compagna di Flavio Briatore avrebbe esclamato: “Era impossibile”, mentre Adua riferendosi ai tamponi dichiara: “Ne ha fatti tre!”.

Il mistero quindi non sembra essersi ancora risolto, ma il pubblico si è fatto una idea sul suo addio. Infatti, come si può leggere da un tweet, Andrea avrebbe lasciato la Casa perché un tampone sul Covid-19 ha dato come risultato un falso positivo: “Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad Andrea e hanno dovuto fare il controllo col prelievo per bene ha dovuto attendere i 2 gg del risultato. Era un falso positivo. Ma il covid non so perché è argomento proibito #gfvip”.

Un’ipotesi che sembra essere abbastanza plausibile, ma per il momento non ci sono conferme né da parte di Andrea Zelletta né di Alfonso Signorini. Non va escluso che, nella prossima puntata del GF Vip, il conduttore potrebbe spiegare alcuni dettagli su questa vicenda.