Grande Fratello Vip, ecco i cinque nuovi nomi che potrebbero far parte del cast

Con il passare dei giorni escono sempre nuovi dettagli sulla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Ormai manca sempre meno alla prima puntata poiché, se non ci saranno ulteriori spostamenti, andrà in onda nella giornata del martedì 7 gennaio 2020, per poi spostarsi di lunedì.

Per il momento l’unica certezza sul cast è quello di Rita Rusić, l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. La donna, intervistata dal settimanale “Chi” diretto proprio da Alfonso Signorini, ha dichiarato di essere pronta ad essere la bomba sexy di questa edizione del reality show.

Gli altri nomi svelati da Alberto Dandolo

Alberto Dandolo sull’ultimo numero di “Oggi” ha svelato gli altri nomi che potrebbero far parte del cast. L’indiscrezione viene trascritta sul sito “Dagospia“: “Si metteranno in gioco in cerca di rilancio Michele Cucuzza e la showgirl Antonella Elia. Per i più giovani spazio a Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, quest’ultima concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel cast anche Aristide Malnati e Antonio Zequila”.

Di Michele Cucuzza, ex conduttore de “La Vita in Diretta” ed Antonella Elia se ne parla già da alcuni mesi. Il nome della valletta di Raimondo Vianello è stato poi confermato, anche se non direttamente, durante l’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne” grazie ad alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Con l’ingresso di Antonio Zequila e Aristide Malnati sembra che gli autori del “Grande Fratello Vip” vogliono accendere anche il lato trash della trasmissione. Il nome di Aristide è diventato famoso per la sua partecipazione all’undicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Infine, Alberto Dandolo parla anche della presunta presenza di Loredana Lecciso. A quanto pare alla fine l’ex compagna di Al Bano avrebbe accettato la proposta di Alfonso Signorini, ma la sua partecipazione potrebbe durare solamente poche settimane.