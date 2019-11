"Grande Fratello Vip" e "L’Isola dei Famosi": due nomi scottanti

I reality di casa Mediaset hanno sempre avuto un notevole successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo, e con le nuove edizione del “Grande Fratello vip” ed anche del famoso show “L’isola dei famosi” le aspettative della nuova stagione di entrambi i programmi sono davvero elevate. A conferma del fatto appare essere la grande suspense che circola intorno ai nomi che faranno parte dei rispettivi reality.

Alcuni nomi sembrano già quasi certi, infatti secondo il sito “VeryInutilPeople.it” che riporta un indiscrezione davvero importante, affermando che in realtà alcuni nomi sono stati già assoldati, tra cui un ex corteggiatore del famoso programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. I nome in questione appaiono quelli di Rodolfo Salemi e Walter Zenga, rispettivamente i concorrenti apparterranno, il primo al “GF VIP 2020” ed il secondo per “L’isola dei famosi”.

La casa più spiata d’Italia sarà condotta da Alfonso Signorini, e verrà messa in onda agli inizi del 2020, dopo che ha subito un leggero rinvio di trasmissione. L’indiscrezione in questione appare quasi certa, soprattutto l’ex single di “Temptation island” ed anche corteggiatore di “U&D” Rodolfo Salemi.

Meno certo però appare essere la conferma della partecipazione di Walter Zenga all’isola, infatti a tal proposito la fonte che ha riportato la notizia in questione, afferma: “La partecipazione di Walter però, a quanto pare, è ancora in forse, poiché l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale approderebbe sull’Isola dei Famosi solo nel caso di un mancato ingaggio da allenatore.“.

Numerosi sono stati i nomi che hanno affollato le pagine di gossip, circa i più probabili concorrenti che avrebbero potuto partecipare sia al “Grande Fratello” che nel programma “L’isola dei famosi”, nomi che si sono alternati tra Adriana Volpe, Antonella Elia, fino anche a Cicciolina e Giucas Casella, ed anche Sara Tommasi; quest’ultima reduce da un periodo molto triste della sua vita e carriera, alla ricerca di un occasione giusta per ripulire la sua immagine.