Grande Fratello Vip, duro scontro tra Franceska Pepe e Dayane Mello: "Sono italiana, lavoro nel pulito"

E’ ormai noto che al “Grande Fratello Vip” i più grossi litigi siano nati per futili motivi. Complice la convivenza forzata che rende insofferenti gli animi e rende ogni occasione buona per attaccare briga con i propri coinquilini. Proprio questo è accaduto anche tra Franceska Pepe e Dayane Mello, vediamo cosa ha causato il duro scontro.

Le due gieffine erano intente a pulire alcune carote e la Pepe ha subito mostrato un po’ di difficoltà causata dalla sua insicurezza e dalla paura di commettere qualche errore. La Mello, accanto a lei, non ha certo aiutato Fracescka a superare le sue incertezze, anzi l’ha fortemente criticata per come stava spellando l’ortaggio.

GF Vip, scontro tra Franceska Pepe e Dayane Mello

Dayane ha fatto notare alla Pepe che stava spellando la carota con troppa forza e sprecando del cibo: “Amore, così le sprechi. Il cibo non è un regalo“. A questo punto l’influencer si è sentita offesa e si è allontanata dal tavolo di lavoro, seguita da Zorzi e dalla Orlando che hanno raccolto il suo sfogo.

Franceska, infastidita, ha precisato: “Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Io sono italiana e cucino nel pulito“, parole che non sono piaciute per niente a Zorzi. Il ragazzo a questo punto si è dissociato dalla frase appena ascoltata, puntualizzando che la precisazione della nazionalità era del tutto superflua e fuori contesto. La Pepe ha cercato di rimediare, ma ormai il danno era fatto e quell’espressione sicuramente le costerà cara.

La situazione, poi, non si è calmata per niente. Una volta tornata in cucina la Pepe ha continuato a lamentarsi per la poca tolleranza dei suoi coinquilini, provocando l’ennesimo scontro con la Mello che non si è trattenuta e ha sbottato: “Fatti un po’ i ca**i tuoi, mi stai rompendo, veramente. Ti prego, non parlarmi più, non guardarmi neanche in faccia, grazie”.