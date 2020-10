Grande Fratello Vip, dura lite tra Patrizia De Blanck e la marchesa D’Aragona: "Non toccare la mia famiglia!"

Patrizia De Blanck in queste settimane, parlando con gli altri ragazzi nella Casa del “Grande Fratello Vip“, ha sparlato più volte della marchesa d’Aragona. Secondo la contessa, Daniela Del Secco si sarebbe appropriata di un titolo nobiliare in maniera impropria dal momento che fu Marina Ripa di Meana a consigliarle di aggiungere “marchesa” al suo nome.

La risposta della marchesa però non si è fatta attendere, poiché durante una chiacchierata da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” rivela che: “Trovo veramente molto grave che mettano in bocca delle cose false a Marina Ripa di Meana che è morta. Marina non lo ha mai detto”.

Il faccia a faccia tra la contessa e la marchesa

Prima di far entrare la Daniela Del Secco il conduttore Alfonso Signorini chiama nel confessionale Enock Barwuah e Andrea Zelletta e anticipa loro quanto sta per succedere. Il loro compito è quello di fare le guardie del corpo di Patrizia De Blanck facendo evitare un possibile avvicinamento tra le due che, ad oggi, viene vietato a causa del distanziamento sociale causato dal Covid-19.

A rompere il ghiaccio ci pensa la marchesa: “Io le consiglio di restare il più a lungo possibile qui perché fuori sta succedendo l’inferno fuori. Da un mese, dalla Barbara D’Urso, non si fa che di parlare della tua nobiltà dove sono andati tutti i più grandi esperti, compresi i tuoi amici ed i tuoi ex fidanzati”. Patrizia De Blanck accetta questo consiglio con molta ironia, dichiarandosi emozionata dalla premura di Daniela Del Secco d’Aragona.

Lo scontro tra le due nobili con il passare dei minuti si fa sempre più duro, siccome la marchesa per stuzzicare Patrizia De Blanck le riferisce alcune notizie che stanno uscendo in questi giorni, come la voce sul fatto che la contessa non si laverebbe mai.

La contessa però inizia ad arrabbiarsi seriamente quando Daniela Del Secco d’Aragona inizia a parlare della sua famiglia: “Non ti permetto di parlare di loro, te non sei nessuna”. Alfonso Signorini prende le difese di Patrizia De Blanck, dichiarando che in questi giorni stanno uscendo numerose notizie fasulle sul suo conto.