Grande Fratello Vip, Divino Otelma possibile concorrente e Alessia Marcuzzi nuova conduttrice

I vertici “Mediaset” stanno già lavorando per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Per il momento, su Canale 5, sta andando in onda con la versione “Nip“, condotta da Barbara D’Urso. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la versione vip del reality show dovrebbe iniziare nel mese di settembre.

Uno dei primi nomi che sta circolando per questa versione “Vip” è il Divino Otelma. Quest’ultimo ha già partecipato, nel 2019, a “L’Isola dei Famosi“, entrando come “Polena” insieme a Francesca Cipriani. Tuttavia, durante la prova ricompensa, viene spinto per sbaglio proprio dalla Cipriani, rimediando nove punti in testa e il ritiro forzato dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Le prime voci sul Grande Fratello Vip

Secondo il sito “BitchyF“, il Divino Otelma sarebbe stato contattato dagli autori del GF. Proprio in una vecchia intervista rilasciata al sito, ha rivelato di essere stato vicino all’ingresso nella Casa: “Già una volta, pochi anni or sono, ci fu proposto il Grande Fratello Vip, ma non si raggiunse l’intesa”.

Ora invece sembra che l’incontro sia andato per il verso giusto: “Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande FratelloVip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni. Buon primo maggio a tutti”.

Il Divino Otelma, al Grande Fratello Vip, potrebbe incontrare Alessia Marcuzzi. Secondo il settimanale “Spy Magazine”, l’ex moglie di Francesco Facchinetti sarebbe in cima alla lista dei desideri della rete, dopo il rifiuto da parte di Ilary Blasi. Come ben sappiamo “L’Isola dei Famosi“, dopo i flop degli ultimi anni, verrà sospesa per un lungo periodo. Per questo motivo, Alessia Marcuzzi avrebbe tutto il tempo per il GF Vip.