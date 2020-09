Grande Fratello Vip, Dayane Mello parla di Mario Balotelli: "Provo dei sentimenti forti per lui"

È già periodo di confessioni per i concorrenti nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. La più attiva in questo senso è Dayane Mello, che nei giorni scorsi ammette di aver ricevuto tanto da Stefano Sala, il suo ex fidanzato.

Dopo Stefano Sala, nella giornata del 17 settembre Dayane Mello ha parlato di Mario Balotelli rivelando di aver provato un forte sentimento nei suoi confronti. Ricordiamo che il fratello dell’ex calciatore del Brescia, Enock Barwuah, è uno dei concorrenti di questa quinta edizione del reality show.

Le parole di Dayane Mello

Tutti i vip, come spesso capita, si riuniscono nel giardino della casa per lasciarsi alle loro confessioni private o intime. Ed in questa circostanza Dayane Mello ed Enock Barwuah, distaccandosi dagli altri concorrenti, iniziano a parlare di Mario Balotelli, con l’ex concorrente di “Pechino Express” che rivela di aver provato un forte sentimento per lui durante un breve periodo di frequentazione.

Mentre il racconto va avanti alla conversazione si aggiungono anche gli altri vip della casa, e come svelato dalla stessa Dayane Mello sembra che ci sia ancora qualcosa di importante tra i due: “C’è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte” e poi aggiunge: “Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”.

La più stupita da questo racconto è Matilde Brandi che si complimenta con Dayane Mello per le parole dette su Mario Balotelli. Non va escluso che il calciatore, molto attivo sui social negli ultimi giorni per sostenere Enock negli studi di Cinecittà, potrebbe dare una sua storia dei fatti su questa frequentazione con la modella.