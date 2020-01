Grande Fratello Vip, Cristina Plevani contro gli autori: "Non mi hanno preso in considerazione"

Gli autori del “Grande Fratello Vip“, insieme ad Alfonso Signorini, hanno chiamato quattro vecchi nomi che sono entrati nella Casa degli studi di Cinecittà. Infatti, con un video pubblicato su Instagram, sono stati ufficializzati Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Ovviamente non potevano essere chiamati tutti gli ex concorrenti, e in questa lista leggiamo anche dei grandi esclusi. Per esempio nel cast non si legge il nome di Cristina Plevani, nota per essere stata la vincitrice della prima edizione del reality show Grande Fratello nel 2000 condotto ai tempi da Daria Bignardi.

Le parole di Cristina Plevani

L’ex concorrente del “Grande Fratello” è sempre molto attiva sui social network, contando ad oggi su Instagram più di 60 mila followers. Cristina, approfittando dei suoi seguaci, ha voluto lanciare un attacco agli autori della sua vecchia trasmissione, mostrandosi molto delusa per non essere stata chiamata per far parte del cast.

La donna ha infatti ricondiviso il video in cui vengono ufficializzati i quattro concorrenti, rivelando senza peli sulla lingua: “Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del grande fratello. O sto loro troppo sul ….”.

Dopo essersi sfogata per la scelta degli autori, Cristina Plevani dichiara di tifare per i due ex concorrenti che hanno fatto parte con lei della prima edizione del “Grande Fratello”. Tuttavia anche in questa circostanza lascia un pizzico di mistero: “Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”.

Facendo un riassunto dei commenti sotto al post di Instagram, si legge che in molti appoggiano le parole rilasciate da Cristina Plevani. Ma qualcuno ipotizza invece che avrebbe potuto rifiutare la proposta, poiché dal 2004 si è ritirata dalla TV lavorando come istruttrice presso un centro sportivo nel bresciano e come cassiera in un supermercato di Iseo.