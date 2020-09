Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa

Il paroliere Cristiano Malgioglio ha rilanciato la sua carriera grazie alla sua partecipazione durante la terza edizione del “Grande Fratello Vip“. Nonostante non sia riuscito neanche ad arrivare in finale, l’artista è stato bravo a far colpo sui telespettatori da Casa. Infatti, grazie al reality show, le ultime due canzoni intitolate “Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito (O Maior Golpe Do Mundo)” e “Danzando” hanno ottenuto un successo incredibile.

La sua esperienza al “Grande Fratello” non è finita in quel frangente, poiché è stato opinionista delle due edizioni del “Grande Fratello Nip” condotte entrambe da Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito “Gossip News Italia” per Malgioglio potrebbero riaprirsi nuovamente le porte dell’edizione “Vip”.

Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa

Secondo Angelo Fasolo di “Gossip News Italia” Malgioglio entrerà negli studi di Cinecittà, anche se al momento non si sa con quale ruolo: “Non sappiamo se la sua permanenza all’interno della casa, sarà temporanea, com’è accaduto per Valeria Marini la scorsa edizione che è diventata temporaneamente inquilina della casa. Una cosa è certa, Malgioglio varcherà nuovamente la porta rossa, com’è accaduto nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip”. L’unica cosa certa, ovviamente escludendo clamorosi colpi di scena, e che Cristiano Malgioglio non entrerà nella Casa come concorrente, ed è molto probabile che resterà solamente per un periodo limitato.

Sicuramente la presenza di Cristiano Malgioglio serve a smuovere gli animi degli altri inquilini nella Casa, anche se i nomi fino ad ora usciti sembrano portare a un cast ricco di personaggi amati dai fan. Oltre ai già confermati Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Flavia Vento, per il cast sembrano essere vicinissimi anche lo scrittore siciliano Fulvio Abbate e Andrea Zelletta, quest’ultimo ex volto di “Uomini e Donne”. Ma sicuramente con il passare dei giorni verranno confermati ulteriori nomi dallo staff di Alfonso Signorini.