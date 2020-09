Grande Fratello Vip, continua la diatriba tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: "Mi ha fatto violenza psicologica"

In questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha deciso di chiamare, tra i venti concorrenti, Massimiliano Morra e Adua del Vesco. I due, che si sono conosciuti durante la fiction “Non è stato mio figlio”, hanno avuto una relazione sentimentale durata un po’ di tempo.

I bei rapporti però sono ormai un lontano ricordo, nonostante Massimiliano Morra abbia cercato di chiedere scusa alla sua ex fidanzato. Adua Del Vesco, anche durante questa terza puntata del “Grande Fratello Vip”, accusa l’attore non svelando però i motivi dietro a queste parole.

Il confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Alfonso Signorini prova in tutti i modi a capire i motivi di questa lite, ma anche in questa puntata restano un mistero. Adua infatti, stuzzicata dal direttore del settimanale “Chi” dichiara: “Sono una signora e non dico cosa hai fatto. Non stuzzicare il cane che dorme. Sono una signora a non raccontare i dettagli. Io le cose che mi hanno fatto schifo te le ho già dette. Non mi vieni a chiedere scusa perché ora sei al Grande Fratello. Lui non mi ha picchiata, ma esiste la violenza psicologica”.

Massimiliano Morra invece si dichiara infastidito che Adua Del Vesco, in questi giorni, ha raccontato a tutti della loro storia d’amore, mentre lui preferisce mantenere il silenzio su questo rapporto. La discussione termina con Alfonso Signorini che mostra il post scritto dalla fidanzata di Morra, Dalila Mucedero ad Adua, con quest’ultima che non vuole commentare queste dichiarazioni.

Nonostante l’insistenza di Alfonso Signorini e dei due opinionisti, Adua non sembra interessata a svelare l’ultimo tassello che potrebbe far capire i motivi di questo astio. Intanto, come riporta il sito “Biccy”, l’attrice nella nottata ha avuto un confronto con Myriam Catania in cui rivela: “Non ho mai detto che lui mi ha fatto del male fisicamente, l’ho precisato. Mica di grave c’è solo quello, eh. Ha fatto qualcosa di molto grave, ma non mi ha mai picchiato”.