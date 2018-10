Grande Fratello Vip: confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la diretta

Uno degli argomenti di cui si è parlato durante la seconda diretta del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è la presunta storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Una storia d’amore che durante la prima settimana è stata altalentante, anche se tra i due sembra esserci un certo feeling.

La conduttrice Ilary Blasi, durante la diretta, ha chiamato Francesco Monte e Giulia Salemi all’interno del confessionale, dove ha voluto mostrare all’ex tronista di Uomini e Donne le parole usate dalla modella in questi giorni. In poche parole la ragazza ha fatto intendere che tra i due possa nascere un qualcosa.

L’ex tronista ha voluto quindi chiarirsi a quattrocchi con Giulia Salemi dopo la puntata del Grande Fratello Vip per saperne di più. La modella, con molto imbarazzo, cerca di approfittare di un momento dove sono soli per chiarire il suo pensiero su Francesco Monte decidendo di spiegare nel miglior modo possibile ciò che stava pensando.

Giulia Salemi rivela che gli autori del Grande Fratello Vip hanno preso solamente una piccola parte di un discorso molto più ampio: “Quella era la conclusione di un discorso molto ampio, ho detto tantissime cose ma hanno preso solo quella frase”, con Francesco Monte che risponde: “Ti stai giustificando perché mi hai detto delle cose belle? Ti ho odiato quando è andata in onda la clip in cui dicevi ‘Se volevi fare un messaggio, ma fallo meglio'”, con la modella che conclude il discorso: “Io sono fatta così, però sono vera, te l’ho detto anche in faccia”.

I due alla fine hanno parlato delle nomination. Giulia Salemi ha rivelato di aver votato per l’ex velino Elia Fongaro, ma la ragazza teme che il ragazzo non capisca le sue motivazioni. Francesco Monte cerca immediatamente di tranquillizzarla, rivelando che il GF Vip è solamente un gioco.