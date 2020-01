Grande Fratello Vip, concorrente smaschera la bellezza di Barbara D’Urso: "Senza luci è diversa"

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Le recenti dichiarazioni di Rita Rusic non fanno altro che sottolineare la sfiorita giovinezza di Barbara D'Urso. L'aspetto perennemente radioso della celebre conduttrice napoletana è stato sottoposto a decostruzione per mostrarne la debolezza e, talvolta, la sottesa finzione. Ma è del tutto ovvio che se qualcuno prende apertamente di mira un personaggio pubblico, il soggetto in discussione se la prenderà a livello personale.