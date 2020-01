Grande Fratello Vip, comunicato ufficiale: nessuna squalifica per Antonio Zequila

Sono passati esattamente sette giorni dall’inizio di questa edizione del “Grande Fratello Vip” e le emozioni non mancano. Sin dalla prima puntata del reality show si è parlato di una presunta squalifica di Fabio Testi per alcune dichiarazioni dette. Tuttavia, durante la successiva diretta, Alfonso Signorini non ha nemmeno aperto un dibattito su questa vicenda.

Completamente diversa invece la sorte capitata a Salvo Veneziano che, durante una chiacchierata insieme a Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia ha attaccato, con delle dichiarazioni molto pesanti, l’outfit di Elisa De Panicis. Per questo motivo gli autori hanno deciso di squalificarlo immediatamente, senza neanche aspettare la puntata del 14 gennaio, annullando anche il televoto.

La decisione del “GF Vip” su Antonio Zequila

Molti telespettatori, sui social network, hanno chiesto agli autori del “Grande Fratello Vip” nel prendere alcuni provvedimenti nei confronti di Antonio Zequila. Come si vede in un video, “Er Mutanda”, durante una chiacchierata con un altro concorrente, a un certo punto pronuncia parole poco chiare che per qualcuno potrebbero essere una bestemmia.

Gli autori, dopo aver ascoltato l’audio più volte, hanno annunciato la loro decisione sui loro canali social: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. #GFVIP”.

A commentare il post c’è anche il comico Gianluca Impastato, ricordato per essere stato squalificato nella vecchia edizione del reality show. In questa circostanza, con un pizzico di ironia, lancia un attacco agli autori: “Invece le verifiche sulla mia chi le ha fatte, un audioleso?“.

Sicuramente, nella puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini farà chiarezza sulla situazione dei concorrenti nella Casa. In una settimana ci sono già numerosi casi attorno ad alcuni concorrenti, e per questo motivo al conduttore conviene cercare di placare gli animi sin da subito.