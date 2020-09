Grande Fratello Vip, compenso stratosferico per Patrizia De Blanck: "Una parte in beneficenza"

Patrizia De Blanck sta catalizzando su di sé l’attenzione del pubblico del “Grande Fratello Vip“. La nobildonna si è fatta notare subito nella prima diretta di Canale 5, affrontando Tommaso Zorzi e le sue dichiarazioni che la definivano rappresentante di una nobiltà decaduta. Subito dopo è stata la volta di Flavia Vento, quando ha preso la decisione di abbandonare il reality perché sentiva forte la mancanza dei suoi cani. Davanti a queste affermazioni la De Blanck ha perso la pazienza e ha accusato la Vento di usare questa mancanza come scusa per uscire dalla Casa.

Sul settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, la De Blanck ha rilasciato alcune dichiarazioni sui gossip circolati circa il suo cachet per l’entrata al “Grande Fratello Vip”. La cifra che si vociferava avesse chiesto la De Blanck ammonterebbe a 100.000 euro. Un compenso di tutto rispetto, considerando che i suoi coinquilini hanno ricevuto “solo” la metà: 50.000 euro.

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck sul suo compenso per il “Grande Fratello Vip”

Sulle pagine del settimanale di gossip Patrizia De Blanck vuole mettere a tacere queste voci: “Non parlo di soldi perché non è elegante. Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. E ora basta con questo argomento che mi ha causato tante critiche sul web! Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi la morte”, dichiara la nobildonna notevolmente infastidita.

La De Blanck partecipa al reality con la speranza di poter raccontare alcuni episodi della sua intensa vita, per far conoscere a tutti quanto sia cambiato l’ambiente che l’ha vista sempre protagonista di eventi mondani dell’alta società.

Ricordiamo che Patrizia De Blanck discende da una famiglia nobile di Venezia e ha iniziato a lavorare in televisione come valletta nel programma “Il Musichiere“, negli anni sessanta. Poi la sua carriera televisiva ha subito un arresto improvviso, ricomparendo poi diversi anni dopo in qualche trasmissione Rai e Mediaset, accompagnata spesso dalla figlia Giada De Blanck.