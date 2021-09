Grande Fratello Vip, compensi concorrenti: retroscena e parole di Alfonso Signorini

Lunedì 13 settembre si aprirà la nuova stagione del Grande Fratello Vip, il celebre reality show di Canale 5 che vede al timone ancora una volta Alfonso Signorini. Anche quest’anno si vedrà un cast completamente nuovo. Spazio anche alle new entry per quanto riguarda le opinioniste. Al posto di Pupo e Antonella Elia, quest’anno ci sarà un nuovo debutto, cioè quello di Volpe e Sonia Bruganelli.

Intanto in rete si susseguono i primi rumors circa i possibili compensi percepiti dai concorrenti del reality. Vi siete mai chiesti qual è il cachet dei concorrenti e quanto vengono pagati al giorno o settimana? Difficilmente si trovano conferme ufficiali su questo argomento, ma in rete non mancano certe le indiscrezioni.

Ciascun concorrente ha un suo compenso, che dipende da diversi fattori. A spiegare un po’ meglio la cosa è stato Alfonso Signorini, che in occasione di una passata intervista ha rivelato che i singoli compensi dipendono dal personaggio e dalla sua notorietà. Per il conduttore l’elemento economico non deve essere quindi la motivazione principale, ma il concorrente deve avere il piacere di partecipare al reality.

Sempre dalle parole di Signorini, si apprende che con ogni singolo personaggio viene aperta una trattativa per arrivare quindi ad una conclusione. Sui cachet dei concorrenti è arrivata nelle ultime ore anche un’indiscrezione di Deianira Marzano, che ha condiviso sui suoi account social uno screen di un articolo dove si fa riferimento ai compensi dei vipponi in gioco.

Da quanto si legge, i cachet andrebbero da un minimo di 5mila a 15mila a settimana. Deianira, però, ha commentato la notizia dicendo che lei sapeva che i minimi si aggiravano intorno ai mille euro. Ovviamente si viaggia nel campo dell’incertezza, poiché sul punto non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Chi sono i 22 fortunati a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà? Tra i nomi dei più famosi, spicca quello della cantante lirica Katia Ricciarelli ma anche quello del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo una sparatoria. La sesta edizione del Grande Fratello Vip segna anche il ritorno in tv di di Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Carmen Russo.

Tra i nuovi volti, invece si segnala quello di Tommaso Eletti, personaggio molto discusso per alcune dichiarazioni e comportamenti avuti a Temptation Island. Proprio negli ultimi giorni Eletti è stato protagonista della sua prima gaffe fatta nei confronti delle due opinioniste di Alfonso Signorini. A chi gli ha chiesto un commento su Adriana e Sonia, Tommaso ha risposto di non sapere chi fossero.