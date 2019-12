"Grande Fratello Vip": Clizia Incorvaia sarà una delle concorrenti

La voglia di riscatto ed il desiderio di garantire un futuro alla figlia Nina: la bionda influencer Clizia Incorvaia racconta così la sua partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip, che partirà il 7 gennaio su Canale 5. Le parole della donna sono state raccolte dal settimanale Grazia, durante una lunga intervista.

Clizia Incorvaia, nell’estate scorsa, è stata la protagonista della cronaca rosa a causa del triangolo amoroso che l’ha vista implicata insieme all’ormai ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ed all’attore Riccardo Scamarcio. La stessa influencer, prima sui giornali scandalistici e successivamente nei salotti televisivi, ha cercaro di difendersi dalle critiche, raccontando anche alcuni particolari della relazione con il cantante, padre della loro bambina Nina, di 4 anni.

Approfittando dei riflettori ancora puntati su di lei, quindi, ha accettato di far parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip: “Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina“, ha sottolineato la trentatreenne al settimanale.

L’Incorvaia, quindi, sarebbe una delle concorrenti ufficiali del programma malgrado Francesco Sarcina non si trovi in accordo con la sua scelta: “Teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività“, continua duramente la influencer. Secondo lei, infatti, all’ex marito non importerebbe nulla nemmeno del fatto che la bambina di soli 4 anni resterebbe per un periodo senza vedere la madre.

“Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero.”, Clizia sembra avere delle idee estremamente chiare: una voglia di riscatto che le permetta di presentarsi per quella che è davvero, puntando il dito anche contro Riccardo Scamarcio, con il quale ci sarebbe stato del tenero durante la separazione da Sarcina.

Ed in merito all’attore afferma: “Scamarcio mi ha additata come una strega“, confidando che il silenzio dello stesso sarebbe dovuto al fatto che lui, all’epoca, frequentava anche un’altra persona. Infine, la Incorvaia, conclude l’intervista chiedendosi come abbia fatto a non rendersi conto di come fossero davvero i due uomini.