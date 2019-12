Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia conferma di far parte del cast: "Ho accettato perché mi pagano bene"

Clizia Incorvaia ha fatto parlare molto nei mesi scorsi per la sua relazione con Francesco Sarcina, il cantante del gruppo “Le Vibrazioni“. La donna avrebbe tradito il suo ex compagno con Riccardo Scamarcio, amico stretto proprio di Sarcina oltre ad essere stato il suo testimone di nozze, ma l’attore ha sempre smentito questa ipotesi.

L’aria di tempesta tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina però sembra essersi un po’ placata. Infatti il settimanale “Chi” ha immortalato l’ex coppia insieme alla loro figlia Nina. Nelle immagini possiamo vedere la bambina che corre incontro al padre con un disegno e poi saluta affettuosamente la mamma.

Clizia Incorvaia al “Grande Fratello Vip”

Al settimanale “Grazia“, diretto da Silvia Grilli, Clizia Incorvaia conferma la sua partecipazione al reality show. La voce di una sua presenza negli studi di Cinecittà circola già da alcuni mesi, ma il suo ingresso, secondo le ultime notizie, pareva essere saltata perché Francesco Sarcina non era d’accordo.

In questa intervista Clizia Incorvaia è molto sincera, dichiarando i motivi dietro al “sì” ad Alfonso Signorini. Tuttavia, in questa circostanza, attacca anche il suo ex compagno: “Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio. A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

Questa tuttavia non è l’unica motivazione per cui ha accettato il “Grande Fratello Vip“. Clizia infatti spera che il reality show sia una nuova opportunità per farla ritornare a splendere dopo un periodo assai buio. Successivamente dichiara di essere rimasta molto delusa per i comportamenti di Riccardo Scamarcio, rivelando di deprimersi dinanzi agli uomini che hanno poco coraggio ad assumersi le proprie responsabilità.