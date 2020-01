Grande Fratello Vip: Clizia e Ivan sempre più vicini

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - Credo che Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia sarebbero proprio una bella coppia insieme. Entrambi sono reduci da storie d'amore finite male, quindi non si esclude un reale avvicinamento e poi Ivan ha dichiarato di avere un debole per lei. Clizia però ha dichiarato che Ivan non sembra proprio essere il suo tipo, ma chissà...