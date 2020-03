Grande Fratello Vip cambia nuovamente lo studio: ecco da dove andrà in onda dalla prossima puntata

Questa edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, cambia nuovamente casa. Il primo cambio dello studio, avvenuto a causa dell’emergenza del Coronavirus, ha costretto il conduttore a spostarsi da Roma a Milano.

Tuttavia da questa sera Alfonso Signorini è costretto nuovamente a trovare un nuovo studio in cui andare in onda. Questa diretta infatti sarà trasmessa dallo “Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese”, luogo conosciuto dal pubblico grazie a “Quarto grado” e “Verissimo”.

Nuove novità per il “GF Vip”

A riportare questa anticipazione è il sito “Tv Blog“, in cui si può leggere che: “Il Grande Fratello Vip cambia ancora studio. Dopo aver spostato Alfonso Signorini da Roma a Milano a causa dell’emergenza coronavirus, Mediaset è costretta a ricorrere al piano C che consisterà nel trasloco del reality nella ‘casa’ di Quarto Grado in occasione della puntata di mercoledì sera”.

Ripartendo dall’inizio, sono circa due settimane che il “Grande Fratello Vip” viene trasmesso da Milano, mentre la capitale italiana sta accogliendo solamente alcuni opinionisti oppure i concorrenti eliminati, poiché gli inquilini si trovano ancora negli studi di Cinecittà. Alfonso Signorini quindi, per portare avanti il suo reality show, ha deciso di andare in onda dallo Studio 5, in cui vengono già trasmessi “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, “Dritto e rovescio” e “Fuori dal coro”.

Stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini non condurrà più dagli studi di Piero Chiambretti e Mario Giordano ma da quelli di “Quarto Grado“. Questa decisione viene presa da Mediaset dopo lo slittamento di “Fuori dal coro” dalla giornata di martedì a mercoledì.

Al momento, come riportato da “Tv Blog”, non si conosce se questa sovrapposizione di “Fuori dal coro” e del “Grande Fratello Vip” sarà solamente momentanea oppure proseguirà anche nelle prossime settimane.