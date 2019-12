Grande Fratello Vip, Barbara Alberti potrebbe far parte del cast

I preparativi del “GF Vip” stanno andando avanti. Come rivelato dal conduttore Alfonso Signorini a “CR4 – La Repubblica delle Donne” il cast della prossima edizione è composto solamente da persone davvero conosciute, e promette che saranno identificabili a prima vista.

Oltre alla presenza di Rita Rusic, confermata da lei stessa in una intervista al settimanale “Chi“, al momento si conoscono anche i nomi dei due opinionisti. Tra gli uomini troviamo Pupo, che ha confermato la sua presenza a “Live – Non è la D’Urso”, mentre il ruolo da donna è stato preso da Wanda Nara, conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” e agente di Mauro Icardi.

Il nuovo scoop di Dagospia

Come possiamo leggere sul sito diretto da Roberto D’Agostino, gli autori del “Grande Fratello Vip” sono in contatto con la scrittrice Barbara Alberti. La donna, oltre ad avere un curriculum invitiabile, è conosciuta soprattutto per aver fatto parte della seconda edizione di “Celebrity MasterChef Italia“. Per lei non è stata una esperienza indimenticabile, poiché si posiziona solamente alla decima posizione davanti a Laura Barriales e Umberto Guidoni.

Sull’indiscrezione di Barbara Alberti al “Grande Fratello Vip” il sito “Dagospia” pare dia per certa la sua presenza: “Flash! gira voce che al ”Grande Fratello Vip” arrivera’ anche la mitica, mitologica Barbara Alberti. Signorini l’aveva promesso: ”Sara’ un reality con veri vip, dove non dovrete chiedervi ‘chi e’ questo?”’, e la partecipazione della scrittrice garantirebbe un mix di alto e basso imperdibile”.

Sul cast continuano a girare ancora tanti nomi. Quelli più importanti sembrano essere Antonella Elia e Loredana Lecciso, con quest’ultima che avrebbe aperto a questa possibilità grazie alla presenza di Alfonso Signorini. In questa lista troviamo anche Clizia Incorvaia, conosciuta per essere l’ex compagna di Francesco Sarcina.