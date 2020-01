Grande Fratello Vip, Barbara Alberti come una furia: "E’ ripugnante!"

Nella casa del Grande Fratello Vip gli animi iniziano a surriscaldarsi. Dopo la squalifica di Salvo Veneziano non sono mancati altri scontri per divergenze di gusti riguardanti alcuni film. In modo particolare, Barbara Alberti ha sparato a zero su alcuni film italiani che hanno fatto la storia o che, ancora oggi, sbancano al botteghino.

La scrittice si è scagliata con veemenza nei confronti del film La vita è bella prodotto dalla coinquilina Rita Rusic:“E’ ripugnante, è difficile far ridere se si parla di tragedie.” Come una furia, la donna, ha avuto dure parole anche per Tolo Tolo di Checco Zalone: “Non fa ridere per niente!” La donna ha avuto modo di confrontarsi con Rita Rusic che comunque ha ascoltato senza polemizzare.

La Alberti ha avuto da ridire soprattutto per il modo con cui si ride di tragedie realmente accadute. Ovviamente, sui social network, molti hanno avuto modo di schierarsi a favore o contro l’opinione della donna.

Una donna d’acciaio

Da pochi giorni è iniziato il Grande Fratello Vip 4 ma c’è subito chi si fa notare per l’indole e lo spirito determinato. In modo particolare, Barbara Alberti e Antonella Elia stanno emergendo per il loro modo di vivere la casa. Se Antonella ha avuto la possibilità di farsi conoscere per il suo carisma e per le idee molto decise soprattutto nei confronti di Elisa De Panicis, la scrittrice Barbara non è da meno.

La Alberti, come ben sappiamo, è famosa per essere una delle scrittrici più amate di sempre. La sua indole la sta spingendo a farsi conoscere da tutti gli altri concorrenti. In uno dei giochi fatti all’interno della casa, Adriana Volpe, l’ha etichettata come antipatica per un motivo ben preciso. L’ex conduttrice di ‘Domenica in famiglia’, avrebbe dato quest’appellativo alla donna in quanto vedrebbe la vita senza sfumature diverse dal bianco e dal nero.