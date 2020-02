Grande Fratello Vip, Asia Valente rischia la squalifica per aver parlato di Morgan e Bugo

Asia Valente potrebbe essere qualificata dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip”, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Oltre a lei, nell’ultima puntata hanno fatto il loro ingresso Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

Durante una chiacchierata con gli altri inquilini, Asia Valente ha parlato della vicenda di Morgan e Bugo avvenuta al “Festival di Sanremo”. Però una delle regole del “Grande Fratello Vip” parla chiaramente: l’ospite, oppure un concorrente che entra in corsa, non può rivelare fatti accaduti all’esterno.

Il rischio squalifica per Asia Valente

Asia Valente ha confuso inizialmente Morgan con Cristiano Malgioglio e non si ricordava neanche il nome del suo partner musicale: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate… Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

La regia, accortosi delle parole di Asia, ha staccato immediatamente l’inquadratura su questa conversazione, e Asia Valente è stata chiamata in confessionale, probabilmente, per una semplice ramanzina.

Il futuro di Asia Valente ed il precedente

Per il momento non si conosce il futuro di Asia Valente nel reality show, ma secondo il regolamento ufficiale della trasmissione potrebbe essere squalificata. In realtà un caso del genere è già avvenuto in passato con Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani.

Nel corso dell’incontro tra Giulia e Fariba, quest’ultima ha parlato in iraniano raccontandola cose avvenute all’esterno della casa. Tuttavia l’ex fidanzata di Francesco Monte non è stata squalificata, ma venne punita andando in nomination per la prima volta.

Quindi non va escluso che Asia Valente possa essere punita come Giulia Salemi, andando al televoto nella prossima puntata senza passare dalle nomination dei suoi compagni.