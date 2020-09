Grande Fratello Vip, ascolti flop: è la prima puntata più bassa della storia

Lunedì 14 settembre è iniziata la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Nella puntata di ieri sono stati presentati solamente una parte dei concorrenti, mentre l’altra metà entrerà venerdì prossimo.

Sin dall’inizio ci sono stati alcuni momenti di puro trash, ove spesso abbiamo visto come protagonista la Contessa Patrizia De Blanck. La socialite, oltre ad aver alzato il tono con Alfonso Signorini per un paio di volte, ha lanciato una frecciatina a Tommaso Zorzi per la sua intervista fatta al settimanale “Chi” diretto proprio dal conduttore.

Gli ascolti del “Grande Fratello Vip”

Nonostante il cast, che in molti hanno apprezzato sul web, il “Grande Fratello Vip” delude le aspettative registrando degli ascolti molto bassi. Infatti, secondo i dati Auditel, ha portato a casa solamente i 2.800.000 milioni di telespettatori con uno share del 18.99%. Resta comunque molto apprezzato sui social network, dal momento che l’hashtag della trasmissione “#GFVip” è rimasto in prima posizione per tutta la serata.

Si tratta semplicemente di una magra consolazione, poiché Alfonso Signorini ha perso addirittura contro la replica de “Il Commissario Montalbano“. La serie, ideata da Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti, registra di 3.700.000 spettatori, pari al 19.06% di share grazie all’episodio “Una faccenda delicata”.

Per di più, confrontando i dati delle cinque edizioni del “Grande Fratello Vip”, risulta essere uno degli esordi più deludenti della storia. Ovviamente, trattandosi solamente della prima puntata, bisogna aspettare ancora qualche settimana per tracciare i primi bilanci della quinta edizione del “GF Vip”.

Va detto anche che nella puntata di venerdì entreranno i concorrenti più attesi da parte del pubblico da casa, come Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci. Proprio l’ex compagna di Flavio Briatore, dopo i rumor delle ultime ore, ha confermato la sua presenza negli studi di Cinecittà.