Grande fratello vip, arrivano i complimenti di Alessia Marcuzzi ad Alfonso Signorini

Il settimanale “Chi” ha organizzato un’iniziativa attraverso la quale viene data la possibilità ai lettori di conoscere il modo in cui i personaggi vip passano le loro giornate. Spicca il nome di Alessia Marcuzzi, la conduttrice che ha avuto modo di fare anche delle rivelazioni, dando anche il proprio punto di vista sull’edizione de “Il grande fratello vip”, ancora in corso.

La presentatrice de “L’isola dei famosi” ha colto l’occasione per fare i complimenti al collega e conduttore Alfonso Signorini, per il modo in cui sta conducendo la trasmissione. Queste sono le dichiarazioni della Marcuzzi che si è espressa in questi termini riguardo al collega: “Sta facendo un buon lavoro in piena emergenza e ha provato a portare un po’ di leggerezza, a fare compagnia, nel flusso delle notizie e degli appelli”.

Le parole della conduttrice

Nel corso dell’intervista, la presentatrice ha rivelato cosa sta facendo in questo periodo di pandemia, parlando del rapporto con le persone cambiato radicalmente dopo quanto accaduto. Queste sono le parole al riguardo: “Io ho chiamato tutti i miei amici che erano a casa da soli perchè volevo che sentissero un po’ di affetto”.

Dunque, attraverso tali dichiarazioni, la Marcuzzi ha fatto intendere che, in questi giorni, ogni individuo ha avuto la possibilità di sentire le persone a cui è maggiormente legato. La conduttrice si è concentrata anche intorno ai cambiamenti del palinsesto in televisione per via dell’emergenza Covid-19.

Inoltre ha rivelato di essersi commosso dopo aver visto il flashmob nella città di Napoli, dove si cantava il brano di Andrea Sannino, “Abbracciame cchiù forte”. Alessia Marcuzzi ha espresso parole di affetto nei confronti del popolo napoletano: “Loro ci mettono il cuore e la musica di permette di abbracciarci senza toccarci e ho voluto cantare con tutti l’inno di Mameli in un romantico flashmob musicale che ha unito tutti i balconi del Paese”.