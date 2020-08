Grande Fratello Vip, arriva l’ufficialità: Pupo e Antonella Elia sono gli opinionisti della quinta edizione

Nell’ultimo periodo Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, sta lavorando duramente per dare ai telespettatori un cast di livello per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Per il momento però i nomi dei concorrenti restano un mistero, anche del cast dovrebbe far parte Patrizia De Blanck.

All’inizio di questa quinta edizione del “Grande Fratello VIp” manca meno di un mese, e proprio per questo motivo stanno arrivando le prime ufficialità. In queste ore, con un comunicato pubblicato sui social della trasmissione, vengono svelati i nomi dei due opinionisti: Pupo e Antonella Elia.

Gli opinionisti del “Grande Fratello Vip”

La pagina ufficiale del reality show, oltre a postare foto di Antonella Elia ove viene confermato il suo nuovo ruolo, scrive in didascalia: “Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP”. Il suo nome in realtà non sorprende più di tanto, poiché oltre ad essere stata accostata frequentemente in questi mesi il sito “Tv Blog” ha confermato in anticipo la notizia.

Altro opinionista Pupo, confermato per la seconda edizione di seguito. Il cantante, oltre ad aver convinto gli autori e Alfonso Signorini, ha fatto breccia anche nei cuori dei telespettatori da casa. Così viene presentato dalla pagina Facebook del “Grande Fratello Vip”: “Su di noi, nemmeno una nuvola… con lui il #GFVIP è una favola! Pupo torna anche in questa edizione come opinionista”.

Ma sin dalle prime indiscrezioni sono piovute delle forti critiche nei confronti di Antonella Elia, con l’ex concorrente di “Temptation Island” insieme a Pietro Delle Piane ha ricevuto un duro attacco da parte di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. L’uomo, dopo aver accusato l’ex valletta di Raimondo Vianello ad aver recitato durante la sua permanenza in Sardegna: “Era protetta come dicevamo. Che disgusto e che ribrezzo, provo quasi pena per tutto ciò”.